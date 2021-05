Concorezzo punta al bando ministeriale per la nuova scuola elementare di via Ozanam

Concorezzo scuola elementare di via Ozanam (Foto by Michele Boni)

Passi in avanti nella programmazione economica per la progettazione della nuova scuola di via Ozanam a Concorezzo. Per la costruzione della struttura, secondo la stima di valorizzazione del progetto, deve essere previsto un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro circa. Questo importo prevede la demolizione e smaltimento della scuola esistente, la costruzione della nuova struttura e della palestra e il ripristino dell’area.

«La Giunta, in queste settimane, ha lavorato in modo mirato per la definizione del piano delle azioni da compiere per la copertura del budget così da poter programmare la partenza di uno degli interventi più attesi in città - ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio - La prima opportunità per il reperimento dei fondi (5 milioni di euro circa) è rappresentata dal bando ministeriale “Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale» a cui il Comune parteciperà nel prossimo mese di giugno. Sono inoltre stati aperti i contatti con la GSE e la Cassa Depositi e Prestiti per la partecipazione ad ulteriori bandi nell’ambito dell’efficientamento energetico.

«Gli altri fondi - ha precisato il sindaco - verranno individuati tramite risorse proprie reperite grazie alla partecipazione a bandi regionali e all’accensione di mutui. Una prima ipotesi concreta è quella di dare il via al processo di valorizzazione dell’area dell’ex oratorio femminile dai cui proventi potrebbe arrivare un contributo importante per la realizzazione della nuova scuola».

A rafforzare questa posizione ci ha pensato anche l’assessore ai Lavori Pubblici Micaela Zaninelli. «Non possiamo lasciarci scappare questa occasione del bando ministeriale - ha commentato il vicesindaco -, stiamo tutti lavorando per arrivare a presentare una proposta entro il 4 giugno. Ringrazio i responsabili degli uffici lavori pubblici, finanziario e urbanistica per averci supportato in questa corsa».

