Concorezzo piange il barista Maurizio Colombo, “Moderno” in lutto

Concorezzo piange Maurizio Colombo, volto storico del Bar Moderno di via Libertà. È morto venerdì a 62 anni, era malato da tempo. La notizia ha fatto presto il giro del paese. Colombo era proprietario del bar in pieno centro ma anche tra i soci fondatori degli Scarpun, i pescatori concorezzesi. Molti i messaggi di cordoglio, quasi tutti a sottolinearne la simpatia, l’affabilità e il sorriso dietro il bancone.

«I pescatori concorezzesi della Scarpun si uniscono alla famiglia in questo triste momento per la perdita di Maurizio. È stato, con i suoi fratelli ed il padre Massimo, tra i fondatori della società. Sembra impossibile ora dover scrivere in memoria di un amico da oltre 45 anni. Tanti bei momenti abbiamo condiviso e non scorderemo mai il suo sorriso la sua voce e la sua educazione. Ciao Maurizio», ha ricordato su facebook un altro socio storico, Roberto Frigerio.

