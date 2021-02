Concorezzo perde Valentino Mandelli, lo spirito sportivo della bocciofila Nuova Verdi

Concorezzo Valentino Mandelli secondo da sinistra in mezza coppa in mano nella foto pubblicata dalla Nuova Verdi (Foto by Michele Boni)

Concorezzo perde Valentino Mandelli, volontario storico e noto presidente della bocciofila Verdi. A dare l’annuncio della scomparsa, a 90 anni, è stato dapprima il figlio ed ex consigliere comunale Claudio e poi la stessa bocciofila.

«La Bocciofila Nuova Verdi informa che oggi è venuto a mancare il nostro amatissimo presidente, Valentino Mandelli. Uomo di altissimo spessore morale, con un grande cuore che ha messo a disposizione per tutti noi e per il nostro mondo delle bocce. Grazie Valentino per l’esempio che ci hai dato, grazie Valentino per l’amore profuso a guida dei tanti giovani cresciuti alla Nuova Verdi – ha fatto sapere il sodalizio - Grazie Valentino per aver creato e guidato il nostro fantastico gruppo. Grazie Valentino perché non ti interessava che si vincesse a tutti i costi, l’importante era rispettare l’avversario e non litigare nei campi da gioco. Grazie Valentino perché oggi hai portato lassù la nostra bellissima maglia bianca della Nuova Verdi. Vogliamo ricordarti con questa foto di qualche anno fa: con una coppa in mano perché nella vita e sui nostri campi gialli, sei sempre stato un numero 1!».

Valentino lascia i figli Giovanni, Claudio e Alessandro. I funerali si sono svolti lunedì 8 febbraio nella chiesa di Concorezzo.

