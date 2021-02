Concorezzo: nove classi scolastiche in isolamento, contagi in crescita Il sindaco di Concorezzo ha diffuso i dati sull’aumento dei contagi nel territorio comunale: la crescita ha portato anche all’isolamento di nove classi tra primarie e asili.

Crescono i contagi Covid a Concorezzo e anche alcune classi delle scuole locali sono in isolamento: a comunicare i numeri ci ha pensato il sindaco Mauro Capitanio. «Nel mese di febbraio abbiamo registrato una crescita del numero di nuovi positivi che nell’ultima settimana ha leggermente frenato la sua corsa. Finora abbiamo 59 concorezzesi positivi, 30 persone in sorveglianza attiva (esclusi i parenti in isolamento per contatto con conviventi positivi), 3 i decessi nel 2021. Abbiamo 5 classi della scuola primaria (3 Ozanam + 2 Marconi) e 4 sezioni della scuola dell’infanzia (3 Falcone e Borsellino + 1 Verdi) in isolamento – ha fatto sapere il primo cittadino -. Da giovedì 18 febbraio sono iniziate le vaccinazioni per gli over 80, per chi avesse difficoltà c’è il supporto delle nostre farmacie per prenotarsi. Responsabilità e sicurezza, sempre».

