Concorezzo sarte premiate per le mascherine (Foto by Michele Boni)

Concorezzo: medaglia al valore civile alle sarte delle mascherine Covid Negli ultimi due anni con ago e filo hanno cucito 59mila mascherine donate alla città, ad alcune regioni italiane e persino in Africa. Il riconoscimento consegnato dal sindaco Mauro Capitanio a nome di tutta la città.

Decine e decine di sarte concorezzesi, in questi due anni di pandemia, con ago e filo hanno cucito 59mila mascherine donate alla città, ad alcune regioni italiane e persino in Africa. Un’operazione continuativa e tanto importante per tutta la comunità « Un lavoro silenzioso, costante, consegnato quotidianamente alla Protezione Civile. Consegne giornaliere nelle case dei concorezzesi che diventavano un momento di sorriso, di conforto, di presenza, di sicurezza – ha affermato il sindaco Mauro Capitanio -. Nei giorni scorsi ho avuto l’onore di premiare con la medaglia al valore civile le decine di sarte che hanno aderito con passione e costanza al progetto per la realizzazione delle mascherine in quelle fasi drammatiche e concitate dove protocolli e presidi ufficiali ancora non esistevano.A tutte la riconoscenza della città di Concorezzo».

