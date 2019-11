Concorezzo: maxi sequestro di prodotti contraffatti e una denuncia per ricettazione La Guardia di finanza di Monza ha sequestrato 4.500 prodotti in vendita con false etichette di marchi noti e denunciato un quarantenne, di origine cinese, per contraffazione e ricettazione.

Erano in vendita in un magazzino commerciale di Concorezzo: prodotti per la casa e per la scuola con le etichette di due noti marchi, ma palesemente contraffatti. La Guardia di finanza di Monza ha quindi sequestrato 4.500 prodotti e denunciato un quarantenne, di origine cinese, per contraffazione e ricettazione.

