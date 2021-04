Concorezzo chiusura via Libertà (Foto by Michele Boni)

Concorezzo: martedì stop alla circolazione in via Libertà per lavori

Chiusura totale alla circolazione di via Libertà a Concorezzo nel tratto tra via De Giorgi e via Santa Marta per martedì 20 aprile dalle 9 alle 13 per lavori improrogabili di sistemazione della rete fognaria. Non potranno transitare neppure residenti, frontisti o mezzi per rifornimento merci. Nel caso dovessero emergere problematiche tecniche durante l’esecuzione dei lavori, il provvedimento di chiusura senza esclusione delle vie sopra richiamate, potrà essere esteso all’intersezione tra le vie Battisti, Toti, Libertà e De Giorgi.

In tal caso, per i veicoli provenienti da via Manzoni e da via De Giorgi sarà è previsto l’obbligo di svolta a destra all’altezza di via Verdi, mentre sarà vietato l’accesso in via Battisti per i veicoli provenienti da via Volta e via Agrate.

La presenza di movieri garantirà l’inversione del senso unico in via Battisti per i veicoli che si dovessero immettere da via Nazario Sauro, e per i quali sarà obbligatoria la svolta a sinistra.

