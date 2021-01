Concorezzo, l’idea di una onlus: una fondazione per aiutare i cani dei senzatetto DI solito si occupano di bassotti, ma l’attività da volontari li ha portati lontano: e così la onlus “Cuor di Pelo” pensa a una fondazione per aiutare i cani dei senzatetto, tra cibo e cure veterinarie. Se ne parla anche giovedì 14 gennaio in tv su Rete 55.

L’impegno giorno per giorno a favore dei bassotti e una fondazione per aiutare i cani che a volte sono gli unici amici dei senzatetto. Sono gli obiettivi di una associazione nata a Concorezzo che nella serata di giovedì 14 gennaio sarà ospite alle 2030 su Rete 55 - canale 16 del digitale terrestre al programma “Amico Cane”.

Lontani i tempi in cui il cane bassotto più famoso era Johnny, protagonista della canzone di Lino Toffolo. Oggi i bassotti sono diventati l’impegno e la passione di Alessandro Nigro, un giovane di Concorezzo che nel maggio del 2015 ha fondato l’associazione “Cuor di Pelo onlus Rescue Bassotti” che si occupa di salvare, curare e trovare una famiglia a questi piccoli quadrupedi in difficoltà. I soci sono più di trecento sparsi in tutta Italia ma quest’anno, a causa dell’emergenza pandemica, non hanno potuto ritrovarsi in feste e passeggiate a tema come la “Strabassotti” organizzata nel 2018 e nel 2019 nel parco di Monza.

Queste iniziative, tra l’altro, oltre ad essere dei raduni per gli appassionati di bassotti permettevano all’associazione di raccogliere i fondi necessari a sostenere le spese veterinarie dei cani bisognosi. Malgrado l’anno difficile la Cuor di Pelo nel periodo natalizio ha voluto essere vicina ai senzatetto di Milano distribuendo a loro e ai loro quadrupedi coperte, cibo e attenzione. I buoni propositi continuano anche per il 2021. L’auspicio di Alessandro Nigro è di costituire una fondazione per poter aiutare i cani che conducono insieme ai loro padroni una vita di strada offrendo loro cibo e cure veterinarie. L’associazione sarà ospite questa sera alle 20,30 su Rete 55 - canale 16 del digitale terrestre al programma “Amico Cane”.

