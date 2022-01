Concorezzo Stecca Storica ex Frette e firma atto notarile (Foto by Michele Boni)

Concorezzo, l’ex area Frette è del Comune: «Proprietari di un pezzo della nostra storia» Così il sindaco Capitanio che non ha nascosto la soddisfazione. Per l’acquisto l’Ente ha speso 580 mila euro. L’idea è di realizzarvi un polo museale didato al tessile e altre unzioni pubbliche ancora da definire.

L’ex area Frette è diventata a tutti gli effetti proprietà dei Comune di Concorezzo. La firma è avvenuta giovedì pomeriggio 27 gennaio dal notaio. Al momento ha voluto presenziare anche il sindaco Mauro Capitanio quale rappresentante di tutti i cittadini in un atto così importante, mentre il vicesindaco Micaela Zaninelli effettuava una riunione tecnica proprio sul recupero dell’area stessa.

Oggetto dell’operazione, l’intera area che affaccia su via Dante comprensiva della stecca storica, della casa del custode, della mensa e del giardino. La firma dell’atto di compravendita ha rappresentato l’ultimo passo di un processo iniziato circa un anno fa con la trattativa tra Comune e proprietà e la conseguente ratifica dell’operazione in Consiglio Comunale. La cifra stanziata dal Comune per l’acquisto è stata di 580mila euro, frutto di una contrattazione con il privato.

Concorezzo Stecca Storica ex Frette e firma atto notarile

(Foto by Michele Boni)

Grande è la soddisfazione del Comune che punta a creare un polo museale per il tessile e altre funzioni pubbliche ancora da definire aprendo una manifestazione di interesse per trovare un partner privato che ristrutturi tutto il comparto.

«La giornata di oggi entrerà a far parte della storia di Concorezzo - ha commentato Capitanio -. Il Comune è diventato, di fatto, proprietario di un pezzo della nostra tradizione, del nostro passato, delle nostre radici. Aver acquistato l’area Frette significa di fatto poter salvaguardare un pezzo importante della nostra storia economica e sociale. Con oggi è terminata la fase di acquisizione e ora procederemo con la strada della riqualificazione».

Molto contenta anche Zaninelli che ha parlato di: «un traguardo per la nostra città e per ogni singolo concorezzese. Sono ormai sette anni che ricopro il ruolo di assessore all’Identità, Tradizione e allo Sviluppo economico, e ho sempre cercato di trasmettere la cultura dell’attrattività territoriale. Già a partire dal 2010 a Concorezzo si parlava di questo tema e negli anni successivi la nostra Regione ha iniziato a sostenerlo con bandi dedicati. Ora anche a Roma si sono accorti che se vogliamo vincere la sfida economica in atto e creare un futuro migliore per le nuove generazioni, bisogna partire da ciò che abbiamo, dal bello che i nostri avi hanno costruito nel tempo e che tutto il mondo ci riconosce e ci invidia».

Concorezzo Stecca Storica ex Frette e firma atto notarile

(Foto by Michele Boni)

Lo stesso assessore ha sottolineato anche come: « la storia di Frette ha portato alto il nome di Concorezzo nel mondo e ancora oggi è simbolo del Made in Italy di lusso. Ad essa sono legati più di un secolo e mezzo di storia del nostro amato borgo che, a partire dal 1860 sino al 2009 ha visto l’azienda interagire con la vita di tutti noi. Aver fatto divenire l’area Frette un pubblico patrimonio significa averla messa al sicuro da eventuali speculazioni immobiliari future. Ora inizia un’altra importantissima fase, ora tocca all’Amministrazione trovare il modo di mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio fisico dell’area, mi riferisco in particolare alla stecca storica che versa in condizioni molto precarie».

