Concorezzo: l’Archivio storico perde il professor Giuliano Bonati, morto a 95 anni Concorezzo perde una figura storica: è morto il professore Giuliano Bonati. L’uomo, 95 anni, è scomparso nel weekend lasciando un grande vuoto in paese soprattutto per il suo ruolo di vicepresidente dell’Archivio Storico.

Concorezzo Giuliano Bonati primo da destra

(Foto by Michele Boni)

Lunedì pomeriggio nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano si sono celebrate le esequie. In molti si sono voluti stringere intorno ai figli Marcello, Laura e Donatella.



«Chi racconta e custodisce la nostra storia non muore mai. Grazie al professor Giuliano Bonati per averci regalato pagine preziose per tramandare nel futuro la bellezza del passato di Concorezzo e della Brianza», ha scritto sul suo profilo Facebook il deputato leghista Massimiliano Capitanio di origini concorezzesi.

