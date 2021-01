Concorezzo: la caserma dei carabinieri va a un privato, asta vinta a 1 milione di euro

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

radaelli Concorezzo Attentato caserma Carabinieri (Foto by Fabrizio Radaelli)

La caserma dei Carabinieri di Concorezzo ha un nuovo proprietario, ma non è il Comune che giovedì mattina ha preso parte all’asta: ha vinto un privato che ha messo sul piatto un milione di euro per aggiudicarsi l’immobile di via Ozanam.

L’amministrazione aveva nella disponbilità 865mila euro e ha potuto fare alcuni rilanci dal momento che non più tardi di una settimana fa aveva approvato in consiglio l’accensione di un mutuo di quasi 900mila euro per aggiudicarsi il bene.

Ma all’asta si sono presentati altri due privati e uno di questi ha fatto fino a 8 rilanci toccando quota un milione di euro per diventare il nuovo proprietario della caserma.

Adesso sono in corso le procedure di verifica e si è in attesa del decreto di trasferimento che dovrebbe confermare o meno l’acquisto.

«Una volta completata la procedura, in caso di conferma l’amministrazione comunale incontrerà il nuovo proprietario – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio - Se la procedura non dovesse finalizzarsi, il Comune di Concorezzo conferma la volontà di procedere all’acquisto».

«La strategia del Comune ha pagato - commenta il deputato concorezzese Massimiliano Capitanio, che sul tema aveva presentato una interrogazione alla Camera e che aveva tenuto fitti rapporti con i prefetti di Milano e Monza e con il Ministero degli Interni - La caserma ha una nuova proprietà e questo era l’obiettivo primario per evitare che la situazione di incertezza potesse essere utilizzata per trasferire altrove i nostri militari. L’Arma dei carabinieri non ha intenzione di spostarsi da Concorezzo e il Governo dovrà mantenere le promesse fatte per la sicurezza del territorio».

