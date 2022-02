Concorezzo, il sindaco invita un cittadino ucraino in municipio ed espone la bandiera Solidarietà di Mauro Capitanio a nome di tutta la città alla popolazione colpita dalla guerra: ha invitato in municipio Taras Rurak, cittadino concorezzese nato in Ucraina. Insieme hanno esposto la bandiera ucraina sulla facciata.

Il sindaco Mauro Capitanio ha invitato in municipio venerdì mattina 25 febbraio Taras Rurak, cittadino concorezzese nato in Ucraina. Insieme hanno esposto la bandiera ucraina sulla facciata del Municipio. Un gesto simbolico per esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale e di tutti i concorezzesi al popolo ucraino coinvolto nella guerra.

Concorezzo incontro sindaco e Taras Rurak con bandiera dell'Ucraina

«Il nostro pensiero, in particolare, va ai cittadini ucraini che vivono nella nostra città e che stanno vivendo momenti di grandissima preoccupazione per i propri famigliari lontani e in pericolo» ha detto il primo cittadino. parole a cui hanno fato eco anche le dichiarazioni della Rondine lista civica di opposizione.

«Questa mattina il nostro sindaco Mauro Capitanio ha invitato presso il palazzo comunale il nostro concittadino Taras Rurak, nato in Ucraina. Insieme hanno esposto la bandiera ucraina sulla facciata del municipio. Un gesto simbolico che apprezziamo profondamente e che vogliamo fare nostro – ha fatto sapere il gruppo di minoranza guidato da Francesco Facciuto -. La nostra vicinanza va a tutti i cittadini ucraini che in queste ore stanno vivendo un intollerabile sopruso. Un abbraccio ai nostri concittadini preoccupati per i propri famigliari e per le persone a cui vogliono bene».

