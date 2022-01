Concorezzo, il centro pensionati “La Palazzina” piange lo storico presidente Franco Magni è mancato a 90 anni, a lui si deve tra l’altro il fatto che tanti anziani abbiano imparato a usare il computer grazie ai tanti corsi proposti durante il periodo nel quale ha guidato il sodalizio locale.

Il centro pensionati “La Palazzina” di Concorezzo piange la scomparsa del suo storico presidente Franco Magni, 90 anni, a capo del sodalizio di via Libertà ininterrottamente dal 2004 al 2020. La sua morte, giovedì 20 gennaio, ha colpito molto sia il paese che l’associazione che prima della pandemia annoverava circa 300 utenti.

Magni concorezzese doc, lascia la moglie Luigia e il figlio Sergio. Prima di approdare alla pensione ha lavorato come impiegato alla Pirelli e ha da sempre coltivato la passione per la musica trasmessa dal padre Amedeo, che suonava l’organo in chiesa e dirigeva la banda di Santa Cecilia. Magni coltivando questo hobby era stato per tanto tempo l’organista ufficiale della chiesa dei Santi Cosma e Damiano.

«Franco è stata sempre una persona molto onesta, precisa che non amava esporsi troppo, ma per il nostro sodalizio ha fatto veramente tanto nei suoi anni di presidenza – ha fatto sapere Pierino Formenti suo stretto collaboratore alla “Palazzina” -. Gli esempi sono innumerevoli. Grazie lui è stato creato il coro del centro, sono stati introdotti corsi di informatica, conferenze con i medici, lezioni sulla sicurezza alla presenza dei carabinieri per evitare truffe o furti a danno degli anziani. Poi sono innumerevoli le gite, le vacanze e le feste che ha sempre organizzato».

Pensiero condiviso anche da Alfredo Beretta coinvolto nel centro pensionati per promuovere il progetto di informatica verso i soci. «Franco ci teneva tanto che le persone anziane imparassero a usare il pc e ancora oggi in tanti ci ringraziano – ha aggiunto Beretta -, perché riescono in modo indipendente a navigare in internet o inviare una mail al proprio medico di base».

Grazie a Magni e la sua forza innovatrice il centro anziani è rimasto sempre al passo con i tempi. Le sue capacità hanno fatto sì che nel 2008 l’associazione venisse premiata con la civica benemerenza della Gugia Dora (Ago d’oro) conferito all’epoca dall’allora sindaco Antonio Lissoni. Ad annunciare la dipartita di Magni è stato proprio il sodalizio sulla propria pagina web e i funerali si sono tenuti sabato mattina 22 gennaio nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano stracolma di amici e parenti, che hanno voluto tributargli l’ultimo saluto e hanno persino occupato anche il sagrato antistante il luogo sacro.

