Concorezzo, i ladri razziano le scorte nel box: la denuncia è social Olio, vino, generi alimentari e prodotti per la casa. È la lista delle cose rubate in un garage in via Montegrappa a Concorezzo e che lo stesso proprietario ha elencato in un post sul gruppo Facebook “Sei di Concorezzo se” per mettere in guardia i concittadini.

Olio, vino, generi alimentari e prodotti per la casa. È la lista delle cose rubate in un garage in via Montegrappa a Concorezzo e che lo stesso proprietario ha elencato in un post sul gruppo Facebook “Sei di Concorezzo se” per mettere in guardia i concittadini.

«Volevo segnalare che in settimana ho subito un furto nel mio garage, appartamento di via Montegrappa . Vini, oli, dispense di alimentari e prodotti vari per la casa – ha scritto – Valore complessivo non rilevante (150/200 euro al massimo), ma fa effetto il senso di vivere in un ambiente non sicuro. Per questo ho già sporto denuncia, ci tenevo a condividere con gli altri residenti, in primis per evitare ad altri cattive esperienze, e chiaramente per senso civico e speranza di poter dare un piccolo contributo al miglioramento delle condizioni di sicurezza, partendo dall’informazione».

In molti hanno commentato il post esprimendo massima solidarietà nei confronti di chi si è trovato il box razziato. Qualcuno per tutelarsi ha creato anche un gruppo Whatsapp tra vicini di casa, ad esempio in via Zincone dove hanno provato a rubare le gomme delle auto parcheggiate in strada. In centro invece sono state installate delle nuove telecamere per la videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA