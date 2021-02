Concorezzo, i “Corsi connessi” online tra storia, arte e viaggi Sono organizzati dal Comune sfruttando il sistema bibliotecario, dal 24 febbraio si comincia con “Ragione e fede: sintonia o antagonismo” con il professore Vittorio Perrella.

Il Comune di Concorezzo sfrutta la tecnologia per proporre le lezioni dei corsi rivolti a tutta la cittadinanza. L’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo sfruttando il sistema bibliotecario del Vimercatese ha strutturato il progetto “Corsi connessi” collegandosi e iscrivendosi presso il sito internet cubi.cosdedafare.net per ascoltare le lezioni di storia, arte e viaggi proprio in un momento in cui la pandemia vieta di spostarsi.

Dal 24 febbraio si comincia con “Ragione e fede: sintonia o antagonismo” con il professore Vittorio Perrella, mentre dal 25 febbraio inizierà “Nutrirsi di salute” con la dottoressa Rossana Madaschi. «Siamo i primi a sfruttare questa piattaforma messa a disposizione dl sistema bibliotecario del vimercatese – ha raccontato Borgonovo -. Un modo per trasmettere cultura anche in questo periodo ci sono limitazioni per il Covid». Per maggiori info si può contattare lo 039 62800203 o scrivere una mail a [email protected]

