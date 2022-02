Concorezzo: “Gugià d’Ora” a Claudia Pagani, infermiera in Uganda con Emergency Di ritorno in città per qualche settimana ha ricevuto la civica benemerenza dal sindaco Mauro Capitanio. «Dopo la mia esperienza in Uganda nell’ospedale per bambini progettato da Renzo Piano sono pronta a partire per il Sudan»

Claudia Pagani, infermiera pediatrica impegnata in Uganda all’Ospedale di Emergency di ritorno a Concorezzo per qualche settimana ha ricevuto la civica benemerenza della Gugià d’Ora nei giorni scorsi dal sindaco Mauro Capitanio. Insieme a Federica Pozzi e all’alpino Eugenio Brambilla (alla memoria), era stata insignita della benemerenza cittadina nel mese di dicembre quando però si trovava, appunto, in missione professionale all’estero.

«Sono onorata di questo riconoscimento che non mi aspettavo – ha commentato -. Ho sempre avuto il sogno di lavorare per Emergency e credo che quando ci sia l’impegno e la passione si possano realizzare dei sogni. Dopo la mia esperienza in Uganda nell’ospedale per bambini progettato da Renzo Piano sono pronta a partire per il Sudan dove per un anno presterò servizio portando assistenza nel centro pediatrico di Mayo a qualche chilometro dalla capitale Khartum». La sua partenza è prevista per giovedì 3 febbraio.

