Concorezzo: furto da 50mila euro in una ditta di via Lazzaretto

Concorezzo, azienda Kerz via Lazzaretto - dal sito internet

Colpo grosso alla Kerz di Concorezzo, ditta che produce spine pressofuse. Nella notte tra giovedì e venerdì una banda ben organizzata ha fatto incursione nella ditta di via Lazzaretto 63, portandosi via un bottino da oltre 50mila euro.

I malviventi sono riusciti a forzare il cancello e un ingresso secondario e hanno fatto finire nel sacco merce stoccata sia in magazzino che negli spazi esterni. Si tratterebbe per lo più di pezzi in metallo, ottone e stagno, oltre che bobine di rame. Ma nell’elenco dei danni c’è anche il furgone Fiat che i malviventi hanno rubato senza fatica, dopo essersi impossessati delle chiavi all’interno della ditta. Solo il valore della merce, escluso il mezzo, si aggirerebbe intorno ai 45mila euro. Procedono i carabinieri della stazione di Concorezzo.

