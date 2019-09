Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Concorezzo Asfalti Brianza (Foto by Michele Boni)

Concorezzo: dopo l’esposto del sindaco di Monza scatta il sequestro preventivo alla Asfalti Brianza A conclusione di un sopralluogo effettuato mercoledì pomeriggio alla Asfalti Brianza dai carabinieri di Concorezzo in collaborazione con i carabinieri forestali e con il supporto di Arpa e procura di Monza sono stati apposti i sigilli all’area.

Dopo l’esposto del sindaco di Monza Dario Allevi (“a seguito della preoccupazione crescente per i continui e gravi disagi olfattivi lamentati dalla cittadinanza” conseguenti all’attività dell’azienda che opera nel settore della produzione di conglomerati bituminosi) è scattato il sequestro preventivo della Asfalti Brianza di Concorezzo: è l’epilogo di un sopralluogo nell’area avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre condotto dai carabinieri di Concorezzo in collaborazione con i carabinieri Forestali e con il supporto di Arpa e procura di Monza. Ne dà notizia l’onorevole brianzolo della Lega, Massimiliano Capitanio.

In serata a Concorezzo è previsto un consiglio comunale con all’ordine del giorno i dettagli dell’operazione. Per giovedì 26 settembre confermato il tavolo con i sindaci di Monza, Brugherio e Agrate Brianza, Arpa, Provincia di Monza e ATS per affrontare la questione.

Concorezzo Asfalti Brianza Le macchine della procura e dei carabinieri forestali durante il sopralluogo

(Foto by Fabrizio Radaelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA