Concorezzo: donna aggredita nel cuore della notte, il figlio ringrazia sui social i ragazzi intervenuti Una donna di 70 anni è stata aggredita nella notte a Concorezzo, l’intervento di due ragazzi ha scongiurato il peggio e ha permesso l’arrivo dei carabinieri. Che hanno arrestato una 36enne. I ringraziamenti del figlio della vittima, l’arresto non è stato convalidato.

“Volevo ringraziare i due ragazzi che stanotte, alla 1 circa, hanno chiamato i soccorsi in aiuto di mia madre dopo tentata rapina e aggressione in casa. Grazie mille ragazzi, se vi fate riconoscere sono in debito con voi”. Con un messaggio di prima mattina sul gruppo facebook “Sei di Concorezzo se” un figlio ha riassunto la notte da incubo vissuta dalla madre, una donna di 70 anni aggredita da una 36enne arrestata grazie al provvidenziale intervento dei ragazzi.

Tutto è successo in via De Giorgi quando la signora, nella sua versione dei fatti, è uscita da casa per buttare la spazzatura e dare da mangiare ai gatti. In quel momento è stata affrontata dalla 36enne che prima le avrebbe chiesto qualche moneta e poi, dopo averla ottenuta, l’avrebbe spintonata in casa mettendosi a rovistare nei cassetti. Le urla della vittima sono arrivate fino a dei ragazzi in strada che sono accorsi in aiuto, mettendo in fuga l’aggressore e chiamando i carabinieri. Una fuga durata pochi minuti e conclusa dai militari della Compagnia di Monza che hanno arrestato la 36enne.

Nel processo per direttissima, celebrato giovedì, l’arresto non è stato convalidato e la donna è tornata in libertà.

(* notizia aggiornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA