(Foto by Michele Boni)

Concorezzo don Angelo Puricelli decano (Foto by Michele Boni)

Concorezzo: don Angelo Puricelli decano del decanato di Vimercate Il parroco di Concorezzo don Angelo Puricelli è il nuovo decano per il decanato di Vimercate . È stato nominato dall’arcivescovo di Milano Mario Delpinim, prende il testimone dal vimercatese don Mirko Bellora.

L’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha nominato nella scorsa settimana i nuovi decani a seguito delle elezioni del 19 gennaio. Per il decanato di Vimercate è il parroco di Concorezzo don Angelo Puricelli. Il compito del decano, che rimane parroco a tutti gli effetti, è quello di favorire la comunione tra i sacerdoti e di stimolare le parrocchie nella risposta alle iniziative della diocesi in dialogo con il territorio e le varie istituzioni in esso rappresentate.

«Sappiamo che don Angelo ha le qualità e la pazienza per svolgere questo compito: non gli mancheranno le nostre preghiere. Auguri e congratulazioni, signor decano», hanno fatto sapere i fedeli della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano.

Tra l’altro don Angelo subentra al prevosto della comunità pastorale Beata Vergine di Vimercate e Burago don Mirko Bellora, che per tanti anni è stato il decano del Vimercatese.

