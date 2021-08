Concorezzo, domande per i contributi per l’asilo: così si potrà accedere ai “Nidi gratis” I nuclei famigliari che presenteranno la domanda usufruiranno di un contributo comunale, versato dall’Amministrazione direttamente agli asili nido convenzionati quale contributo alla retta, e potranno successivamente aderire al bando di Regione Lombardia “Nidi Gratis” per l’azzeramento della retta per la quota eccedente il contributo Inps

Il Comune di Concorezzo ha aperto i termini per la presentazione delle domande per il Contributo comunale Asilo nido, propedeutico all’accesso alla misura “Nidi Gratis 2021-2022” di Regione Lombardia. Possono fare richiesta (entro il 15 ottobre) le famiglie con ISEE inferiore o uguale a 20mila euro, con la residenza del bambino e del genitore richiedente a Concorezzo e con la dichiarazione di avvenuta iscrizione presso uno degli asili nido convenzionati (Paperotti, Asiletto e La Coccinella).

I nuclei famigliari che presenteranno la domanda usufruiranno di un contributo comunale, versato dall’Amministrazione direttamente agli asili nido convenzionati quale contributo alla retta, e potranno successivamente aderire al bando di Regione Lombardia “Nidi Gratis” per l’azzeramento della retta per la quota eccedente il contributo Inps. L’adesione al bando comunale è infatti indispensabile per poter successivamente aderire alla misura regionale. I posti convenzionati disponibili per i potenziali beneficiari della misura regionale Nidi Gratis 2021/2022 sono dieci per l’Asiletto, dieci per La Coccinella e otto per i Paperotti.

Tutte le info e la documentazione è sul sito del municipio al link https://comune.concorezzo.mb.it/14781-bando-per-lassegnazione-di-contributo-economico-comunale-per-frequenza-asilo-nido-convenzionato-a-favore-delle-famiglie-residenti-e-formazione-della-graduatoria-per-potenziali-beneficiari-mis/

© RIPRODUZIONE RISERVATA