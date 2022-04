CONCOREZZO progetto nuova scuola via Ozanam. Pianta della nuova struttura (Foto by Sarah Valtolina)

Concorezzo, disponibili i primi 5 milioni (su 14) per la nuova scuola di via Ozanam Comune selezionato nell’ambito della graduatoria di un bando ministeriale per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Il sindaco: «Siamo all’opera su altri bandi regionali e statali per la copertura economica completa».

Sono arrivati i primi cinque milioni di euro per la nuova scuola di via Ozanam. Il Comune di Concorezzo è stato infatti selezionato nell’ambito della graduatoria di un bando ministeriale per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. L’ufficio tecnico comunale aveva partecipato al bando statale le scorse settimane e la comunicazione dell’accoglimento della candidatura e del relativo stanziamento è avvenuto i giorni scorsi.

Uno step importante verso la realizzazione della nuova scuola primaria Don Gnocchi che prevede un investimento complessivo di 14 milioni di euro a quadro economico. «Questo finanziamento di 5 milioni di euro rappresenta un primo grande passo nell’ambito del reperimento dei fondi per la nuova scuola- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Con questo stanziamento abbiamo infatti coperto oltre un terzo della cifra complessiva prevista. Si tratta di un risultato importante ottenuto grazie al lavoro e alla professionalità dei nostri uffici comunali che da mesi lavorano, come si dice, a pancia bassa su tanti fronti ma soprattutto su questo grande e impegnativo progetto della scuola».

Servono però anche altri fondi proprio per questo il primo cittadino ha sottolineato che «il lavoro, dal punto di vista economico di reperimento, non è certamente finito e infatti siamo all’opera su altri bandi regionali e statali con l’obiettivo di raggiungere, nel più breve tempo possibile, la copertura economica completa. Su progetto e servizi abbiamo le idee molto chiare e questa modalità di intervento è vincente nell’approccio ai bandi ma adesso la sfida più impegnativa è il rincaro e la disponibilità dei materiali. È un progetto complesso, facciamo un passo alla volta godendoci questo traguardo».

