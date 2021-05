Concorezzo: diplomi e cinture al centro sportivo per i karateka dello Shotokan Ryu Premiazioni all’aperto domenica 2 maggio a 55 bambini e ragazzi della società - ha sede tra Concorezzo, Verderio e Merate con circa 200 iscritti e 21 maestri e istruttori - con grande soddisfazione del presidente Severino Colombo.

Consegnati i diplomi e le cinture di karate a 55 bambini e ragazzi dello Shotokan Ryu di Concorezzo domenica 2 maggio al centro sportivo di via Pio X. «È una grande soddisfazione per noi aver premiato i nostri piccoli atleti che quest’anno nonostante la pandemia hanno seguito i corsi online insieme a mamma e papà – dice entusiasta il presidente della società sportiva Severino Colombo - . Speriamo tra poche settimane di poter riprendere l’attività in presenza negli spazi aperti nei diversi paesi che ci ospitano».

Infatti, il sodalizio ha sede tra Concorezzo, Verderio e Merate con circa 200 iscritti e 21 maestri e istruttori. «È stato un bellissimo momento di sport insieme alla scuola di Karate Shotokan Ryu per la consegna dei diplomi di fine corso e le nuove cinture. Splendida giornata nel centro sportivo che adesso vede anche pista e strutture di atletica completamente rinnovate – dice il sindaco Mauro Capitanio -. Ringrazio il maestro Severino Colombo per l’ospitalità e il grandissimo lavoro che sta svolgendo per i ragazzi. Con me erano presenti il nostro ufficio Sport, l’assessore di Merate con delega allo sport Alfredo Casaletto, il nostro consigliere comunale con delega allo Sport Gabriele Cavenaghi e il presidente del Casc Fabio Calloni».

