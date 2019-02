Concorezzo: dimessa la ragazza ricoverata dopo aver abusato di alcol È stata dimessa la ragazza di Concorezzo che sabato pomeriggio era finita in ospedale in codice rosso per avere bevuto troppo. Con le amiche era ai giardinetti di via La Pira.

Qualche ora in osservazione e poi è stata dimessa. La ragazza di Concorezzo, che aveva abusato dell’alcol sabato pomeriggio insieme ad alcune amiche nel parchetto di via La Pira, era finita in coma etilico e trasportata in codice rosso in ospedale a Vimercate, dove è stata curata e fatta riprendere. Un’altra adolescente era invece stata trasferita nel nosocomio di via Santi Cosma e Damiano in codice verde, in condizioni meno gravi e dopo i controlli di rito è stata rimandata a casa. Le quattro giovani due di 17 anni, una di 16 e l’altra di 15 hanno alzato troppo il gomito sabato pomeriggio e sono stati allertati i soccorsi. Sul posto si sono precipitate due ambulanze dei Volontari di Vimercate e della Croce Bianca di Brugherio oltre a una pattuglia dei carabinieri della caserma di Concorezzo. Proprio in queste ore i militari dell’Arma stanno prendendo contatto con i genitori delle ragazze che potrebbero essere ascoltate nei prossimi giorni al comando di via Ozanam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA