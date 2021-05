Concorezzo: bambino investito da un’auto pirata mentre va a scuola con il nonno L’incidente è accaduto martedì 25 maggio attorno alle 8.10 in via Adda. Il piccolo, 8 anni, è finito al pronto soccorso. L’auto non si è fermata, il bimbo non è grave. Stava attraversando la strada insieme al nonno diretto verso la scuola.

Un bambino di 8 anni è stato investito da un’auto, in via Dante, a Concorezzo che non si è fermata a prestare soccorso. Il bambino non è grave. L’incidente è avvenuto martedì 25 maggio attorno alle 8.10. Il bimbo stava attraversando la strada insieme al nonno, all’incrocio con via Adda. Per raggiungere la scuola elementare poco distante, quando una vettura che percorreva la Sp Monza-Trezzo l’ha urtato, facendolo cadere e provocandogli delle lesioni alle gambe.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono precipitati sul posto con un’ambulanza, un’auto medica. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale che hanno avviato le indagini per risalire all’investitore che viaggiava da Monza in direzione di Vimercate.

Il bambino è stato soccorso sul posto prima di essere trasferito in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza. Sull’esatta dinamica stanno indagando le forze dell’ordine.

Sempre sulla medesima strada provinciale, ma in zona Vimercate. non molto lontano dall’istituto scolastico omnicomprensivo. verso le 2.30 di notte, sempre martedì, un veicolo è andato a sbattere contro un ostacolo e due persone sul mezzo, di 46 e 48 anni, sono state ricoverate agli ospedali di Vimercate in codice verde e Monza in codice giallo. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto medica oltre ai carabinieri.

