Concorezzo incidente via Brodolini (Foto by Michele Boni)

Concorezzo, auto speronata e ribaltata nella zona industriale: un ferito C’è una mancata precedenza all’origine del ribaltamento di un’auto nella zona industriale di Concorezzo nella mattina di giovedì 7 giugno. Sul posto ambulanza, polizia locale e vigili del fuoco. Un uomo di 59 anni in ospedale.

C’è una mancata precedenza all’origine del ribaltamento di un’auto nella zona industriale di Concorezzo nella mattina di giovedì 7 giugno. Sul posto ambulanza, polizia locale e vigili del fuoco. Tutto sarebbe nato da uno stop non rispettato da parte di un mezzo in uscita da via dell’Artigianato che è andato a speronare una Jeep in attesa di svoltare in via Brodolini. È successo intorno alle 8.

Soccorso, e trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde, l’uomo di 59 anni al volante della Jeep.

Ai vigili del fuoco di Monza il compito di mettere in sicurezza le auto incidentate, prima di riportare la situazione alla normalità.

(* ha collaborato Michele Boni)



