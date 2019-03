Concorezzo: arrestato mentre scassina la porta di un appartamento, i complici scappano Un arresto in flagranza di reato nella mattinata di martedì a Concorezzo: un ladro è stato sorpreso dai carabinieri mentre forzava la porta di un appartamento in un condominio in via Adige. I complici sono fuggiti.

È stato arrestato nella mattinata di martedì a Concorezzo dopo essere stato sorpreso dai carabinieri mentre forzava la porta di un appartamento in un condominio in via Adige. Il ragazzo, 23 anni e cittadino serbo, era con due complici che sono riusciti a scappare. Non è invece stato altrettanto abile: i militari lo hanno bloccato e gli hanno sequestrato il cacciavite con cui aveva scassinato la porta in un momento in cui il padrone di casa era assente.

