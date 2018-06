Arrestato per maltrattamenti in famiglia

Concorezzo: arrestato dopo tre anni di violenze sulla compagna I carabinieri di Concorezzo hanno arrestato un uomo di 57 anni per aver maltrattato la convivente in maniera sistematica e continuata sia psicologicamente che fisicamente per oltre tre anni.

I carabinieri di Concorezzo hanno arrestato un uomo di 57 anni per aver maltrattato la convivente in maniera sistematica e continuata per oltre tre anni. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Monza il 15 di giugno, è stata eseguita lunedì mattina. L’arresto è arrivato a seguito dell’attività di indagini che ha evidenziato il contesto di persecuzioni fisiche e psicologiche nei confronti della donna dal 2015 fino all’intervento dei militari. La donna ha documentato la situazione anche con referti sanitari che hanno certificato le violenze. L’uomo è stato portato in carcere a Monza.

