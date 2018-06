Concorezzo, aperto il McDonald’s nell’ex area Frette

Mercoledì 27 Giugno 2018

Il camper del Cittadino va in vacanza: giovedì 28 giugno ultima uscita in piazza Roma (con lo scambio di figurine)

La redazione mobile del Cittadino va in vacanza: giovedì 28 giugno è in programma l’ultima uscita in piazza Roma, vicino all’arengario. Ed è ...