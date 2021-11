Concorezzo: altri 98mila euro per le famiglie in difficoltà a causa del Covid Da quando è scattata l’emergenza sanitaria l’amministrazione ha già erogato più di 200mila euro di contributi per le persone in difficoltà economica.

Il Comune di Concorezzo mette sul piatto altri 98mila euro per sostenere le famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia Covid. Il bando sarà aperto fino al prossimo 19 novembre per ottenere un contributo per spese alimentari, abbigliamento e calzature, servizi legati alla cura della persona e utenze domestiche, canoni affitto arretrati e futuri (solo per chi non ha usufruito del contributo partecipando al bando dello scorso settembre 2021) e rate mutui per acquisto prima casa.

Tutte le info sono disponibili sul sito del Comune. Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio URP, previo appuntamento, telefonando ai numeri 039/62800453 – 456. Da quando è scattata l’emergenza sanitaria l’amministrazione ha già erogato più di 200mila euro di contributi per le persone in difficoltà economica.

