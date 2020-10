Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Concorezzo Villa Teruzzi (Foto by Michele Boni)

Concorezzo: alla rsa Villa Teruzzi nove anziani guariti, 17 ancora positivi

Nove ospiti guariti, 17 ancora positivi, due ospiti già negativi che si confermano negativi. È l’aggiornamento della situazione alla rsa Villa Teruzzi di Concorezzo dopo gli esiti dei test cui sono stati sottoposti gli anziani residenti nella struttura gestita da Coopselios.

Sono presenti 29 ospiti in struttura e una è ricoverata in ospedale. In totale da inizio ottobre sono deceduti 17 anziani, quattordici di loro positivi al tampone. L’ultima ospite è deceduta martedì ed era negativa al primo tampone.

I tamponi sul personale sono stati eseguiti nella giornata di mercoledì 28 ottobre. Alcuni operatori sono già in fase di rientro al lavoro perché si sono negativizzati.

