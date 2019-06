Concorezzo: addio a Giovanni Dattola, storico volontario del Gsd Concorezzese Lutto nello sport di Concorezzo. Si è spento Giovanni Dattola, volontario ultra 80enne che ha speso gran parte del suo tempo al servizio della società di calcio Gsd Concorezzese.

«Il Gsd Concorezzese porge l’estremo saluto a Giovanni Dattola, che per molti anni si è adoperato come instancabile tuttofare per i ragazzi della nostra società. Con il suo impegno, Giovanni si è messo al servizio di diverse generazioni di atleti, con grande passione e dedizione per la Concorezzese. Ciao Giovanni, angelo custode del nostro piccolo mondo», ha scritto sulla sua pagina Facebook il Conco. Il suo impegno nello sport locale l’ha portato anche ad ottenere un premio qualche anno fa dal Casc, il Coordinamento delle associazioni sportive di Concorezzo.

