Concorezzo: 9mila euro dal Ministero per nuovi libri della biblioteca, il 70% da acquistare nel territorio

Pioggia di euro per comprare nuovi libri. Più di 9mila euro alla biblioteca comunale di Concorezzo. Il Comune figura infatti tra i beneficiari di un contributo stanziato dal Ministero della Cultura per l’acquisto di libri relativo al sostegno dell’intera filiera libraria. Il fondo andrà ad ampliare lo stanziamento comunale previsto per l’acquisto di libri che da inizio anno ha già consentito di acquistare oltre mille volumi già presenti sugli scaffali. I libri, come previsto dal decreto, verranno acquistati per almeno il 70% nelle librerie del territorio.

«Questo contributo arriva a seguito della partecipazione al bando ministeriale e della conseguente selezione della nostra biblioteca- ha spiegato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. Si tratta quindi di un’importante conferma dell’alto livello dei servizi che garantiamo ai cittadini. Anche lo scorso anno abbiamo, infatti, vinto questo bando ministeriale che ci ha permesso di acquistare centinaia di volumi. Il fondo che riceveremo ci consentirà di implementare ulteriormente gli acquisti di libri e di materiale informativo così da dare ai nostri utenti una scelta sempre più vasta. Inoltre come previsto dal Decreto, almeno il 70% degli ordini dovranno essere fatti in librerie del territorio. Questo significa dare anche sostegno al commercio locale. Un grazie come sempre ai bibliotecari per il lavoro che svolgono con grande competenza e passione, che ci ha permesso di ottenere questo importante risultato».

