Cantiere di Brianzacque in via Cattaneo alla rotatoria con via Ferravilla

Concluso il cantiere per il maxi impianto fognario tra Desio e Bovisio Masciago Da lunedì 21 ottobre via Ferravilla e via Desio tornano percorribili. Concluso il maxi intervento che ha portato la rete fognaria in un’ampia zona tra Desio e Bovisio Masciago.

Da lunedì 21 ottobre si può considerare concluso il maxi intervento che ha portato la rete fognaria in un’ampia zona tra Desio e Bovisio Masciago. Da luglio 2018, il cantiere ha visto coinvolte undici vie con modifiche alla circolazione che, a diverse riprese, hanno interessato la Strada Provinciale 173, che collega la Brianza est e quella Ovest e porta a Milano.

LEGGI Cantiere Brianzacque tra Desio e Bovisio per il maxi impianto fognario

L’intervento ha consentito l’estensione e il potenziamento della rete fognaria della zona, per un totale di 4 chilometri e mezzo di nuove condotte, realizzate con materiali e tecnologie di standard superiore per “collettare” tutti gli scarichi esistenti verso il depuratore di Monza San Rocco.

«BrianzAcque ha portato a compimento un intervento necessario che va a colmare un gap infrastrutturale non più rinviabile nel tempo – afferma il presidente e ad della monoutility dell’idrico brianzolo, Enrico Boerci – Un investimento di quasi 3 milioni di euro in grado di dare un servizio ai cittadini e di rigenerare fasce di territorio dei due comuni confinanti».

Da lunedì via Ferravilla a Desio e via Desio a Bovisio torneranno percorribili in tutta la loro lunghezza. I ripristini definitivi, in accordo con la Provincia di Monza e della Brianza, sono rinviati al 2020 con strategie viabilistiche diverse. Solo per una settimana, massimo dieci giorni, salvo condizioni meteorologiche avverse, verrà richiusa a Desio la via Santi/Cattaneo (da via Ferravilla a via Agnesi) per consentire l’esecuzione dei tappeti sul manto stradale.

«Questo intervento ci permette di aumentare la rete dei servizi essenziali sul nostro territorio, un impegno che migliorerà la qualità della vita dei cittadini - sottolinea Roberto Corti, sindaco di Desio e Presidente del Comitato di controllo congiunto di BrianzAcque - La prossima settimana saranno realizzati i tappeti sul manto stradale di via Santi, l’intervento è stato concentrato in una settimana/10 giorni, proprio per causare il minore disagio possibile a residenti, cittadini e agli utenti di quella strada».

«Accolgo con favore la notizia della riapertura della strada - fa eco Giovanni Sartori, sindaco di Bovisio Masciago - e mi sento di ringraziare i cittadini che hanno sopportato questa situazione di disagio. Era una situazione inevitabile, in vista di un beneficio per la collettività e per l’ambiente. Grazie anche a Brianzacque che, pur nella difficoltà di gestione dell’intervento e del cantiere, ha sempre limitato al massimo l’impatto sulla circolazione veicolare dimostrando, una volta di più, di essere un’azienda attenta alle necessità del territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA