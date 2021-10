Concerto-omaggio della banda di Besana in Brianza per la festa patronale Per celebrare la festa patronale, il corpo musicale “Santa Cecilia” di Besana in Brianza si esibirà in un concerto-omaggi alla città nel pomeriggio di domenica 10 ottobre al cineteatro Edelweiss.

In occasione della festa patronale di Besana, come ormai da tradizione, la banda dell’associazione musicale Santa Cecilia si esibirà in un concerto in omaggio alla città. Lo spettacolo sarà diretto dal maestro Armando Saldarini e si terrà domenica 10 ottobre alle ore 16.30 presso il cineteatro Edelweiss di Besana. La banda cercherà dunque di replicare il successo registrato lo scorso 25 agosto con il concerto che ha segnato ufficialmente l’inizio della nuova stagione teatrale cinematografica all’Edelweiss. Per prendere parte alla manifestazione sarà necessario essere in possesso del green pass.

