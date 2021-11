Concerto degli alpini a Veduggio con Colzano per ricordare Giuseppe Negri e sostenere il “Progetto Bocia” Sabato 6 novembre, alla sera, gli alpini di Veduggio con Colzano organizzano un concerto per sostenere il “Progetto Bocia” e per ricordare l’amico Giuseppe “Pino” Negri.

Alpini in concerto. Ricordando l’amico andato avanti. Sabato 6 novembre, alle 20.30 nella sala teatrale “Martino Ciceri” si terrà la 15esima edizione di “Canti e immagini per non dimenticare” con l’esibizione del coro della Brigata Alpina Tridentina. La serata, a scopo benefico, è organizzata dall’Ana Gruppo Alpini di Veduggio con il patrocinio del Comune, per sostenere il “Progetto Bocia” portato avanti dal coro. Sarà l’occasione per le penne nere veduggesi di ricordare il loro storico capogruppo, Giuseppe Negri, i cui funerali sono stati celebrati mercoledì 27 ottobre. Giuseppe Negri, detto Pino, è stato la guida del gruppo per 25 anni. E’ stato membro attivo dell’associazione fin dalla sua fondazione nel 1976.

«In silenzio ha posato lo zaino a terra ed è andato avanti – ha detto il capogruppo Enrico Fumagalli - Lo zaino è colmo e sarà nostro compito svuotarlo, ricordando ogni momento trascorso insieme, con l’ auspicio di continuare e trasmettere quello che ci ha insegnato».

