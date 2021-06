Concerto a Briosco per il corpo musicale “San Luigi” Domenica 20 giugno il corpo musicale “San Luigi” di Briosco terrà un concerto.

Il corpo musicale San Luigi di Briosco in concerto. L’appuntamento è per domenica 20 giugno, alle 21 in piazza della chiesa a Briosco. Dirige il maestro Gioacchino Burgio. Partecipa per “Rinascerò Rinascerai” il cantante Enzo de Pompeis. In caso di pioggia l’esibizione si terrà nel salone dell’oratorio San Luigi. Il concerto si terrà nel rispetto delle normative anti-Covid pertanto il pubblico è tenuto al distanziamento, ad indossare la mascherina e alla misurazione della temperatura.

