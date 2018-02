Concerti a Monza: arriva Lo Stato sociale e nasce il premio musicale Mam Il promoter Roberto Masi annuncia il primo concerto dell’estate di Monza: Lo Stato sociale. Possibili anche The Kolors e Le vibrazioni. Intanto nasce il Mam, Monza awards music.

«Quest’anno niente i-Days a Monza, ma le amministrazioni comunali non c’entrano: Preparatevi però perché la musica vince sempre»: che significa, tanto per incominciare, un concerto di Lo Stato sociale, il gruppo protagonista a Sanremo con “Una vita in vacanza”. Ad annunciarlo è stato Roberto Masi, agente musicale e promoter che negli ultimi anni è stato tra i protagonisti dei grandi concerti organizzati all’autodromo nel parco di Monza.

Masi è intervenuto giovedi 8 febbraio nella diretta su Facebook del consigliere comunale di Monza Paola Piffer, sui banchi di minoranza per la lista Civicamente - un appuntamento fisso per il politico dopo ogni seduta dell’assemblea cittadina e ha dato l’annuncio dell’appuntamento musicale per la prossima estate. Resta da definire il luogo della musica live per la prossima estate, ma Lo Stato sociale non sarà l’unico ad accendere gli amplificatori a Monza: è possibile che arrivino, per esempio, The Kolors e Le vibrazioni, a loro volta sul palco del festival sanremese.

«È un onore per me che la mia pagina Fb e le dirette vengano sempre più seguite - ha commentato invece Piffer. Ho seminato molto in passato ed il raccolto mi sta ripagando di tutto».

Nel frattempo Masi e il Brianza rock festival hanno annunciato un altro progetto musicale, questo sì programmato in autodromo: il Mam, Monza awards music (20-21 luglio). “Il premio Mam nasce per valorizzare e affermare questa peculiarità e per consacrare Monza, come Città della musica” si legge nella descrizione: “Il Monza awards music sarà il riconoscimento del buon lavoro fatto da artisti e professionisti del settore musicale, nell’anno solare in cui il Mam avrà luogo e saranno premiati con la Luna Rossa, premio rappresentato dal primo stemma della storia del Comune di Monza. Quindici le categorie in lizza per la Luna Rossa, tre i candidati alla vittoria finale per singola categoria”.

