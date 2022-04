Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Con mezzo chilo di eroina in auto tentano di forzare il casello della A4 a Cavenago Due uomini di 25 e 31 anni hanno cercato di fuggire a un controllo del carabinieri di Vimercate tamponando l’auto che avevano di fronte, al casello, per guadagnarsi una via d’uscita. Entrambi sono stati arrestati.

Sono stati bloccati al casello autostradale di Cavenago, sulla A4, e sul lato del passeggero, sul tappetino della Ford Focus i carabinieri hanno trovato mezzo chilo di eroina. Un arresto rocambolesco quello avvenuto l’altra sera ad operta dei militari del Nucleo operativo della Compagnia di Vimercate. Gli arrestati sono due cittadini marocchini di 31 e 25 anni. L’accusa è do detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Quando hanno visto arrivare l’auto con i due soggetti sospetti i carabinieri si sono posizionati all’interno della corsia delle casse automatiche del casello con l’intento di fermarla. Il conducente della vettura, tuttavia, vistosi accerchiato, forse nel tentativo di forzare il blocco, ha tamponato violentemente l’auto che aveva ferma davanti spingendola oltre la sbarra del casello. Nulla di fatto: un’auto dei carabinieri è stata infatti posizionata trasversalmente oltre le barriere bloccando la via d’uscita. I due occupanti della Focus sono stati quindi bloccati e tratti in arresto mentre nella vettura è stata rinvenuta e sequestrata l’eroina.

Portati in caserma e sottoposti ad ulteriori controlli è emerso che i due erano già noti per reati specifici. Una perquisizione domiciliare, a Vigevano, ha permesso di rinvenire la somma di 1500 euro circa ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio, mentre la droga, se immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe sfruttato oltre 20mila euro. Entrambi dopo la convalida dell’arresto sono stati portati in carcere.

