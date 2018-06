Con la Citroen rubata a Biassono va a rapinare una tabaccheria di Cabiate

E’ risultata rubata a Biassono, Monza Brianza, e non è escluso che anche il conducente sia della zona la Citroen Berlingo utilizzata sabato, attorno a mezzogiorno, per raggiungere e rapinare una tabaccheria-cartoleria di Cabiate, in via Vittorio Veneto. L’uomo era armato di pistola e con il volto coperto.