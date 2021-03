Con 180mila euro a fondo perduto Cornate installa il fotovoltaico a scuola L’intervento è nel Piano triennale delle opere pubbliche, il sindaco Giuseppe Colombo: «Andremo ad installare gli impianti sui tre edifici delle scuole primarie di Cornate, Colnago e Porto, inoltre sostituiremo tutte le lampade».

Stanziati 180 mila euro per l’installazione di un impianto fotovoltaico alle scuole primarie di Cornate. È stata approvata dall’amministrazione comunale la variazione al Piano triennale delle opere pubbliche che inserisce quest’opera nell’elenco di quelle previste per l’annualità in corso: «Procediamo con questa modifica al Piano in quanto al nostro Comune sono stati assegnati 180 mila euro a fondo perduto per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico - spiega il primo cittadino Giuseppe Colombo -. Andremo ad installare degli impianti fotovoltaici su tutti e tre gli edifici delle scuole primarie di Cornate, Colnago e Porto».

Gli interventi non si esauriranno con l’installazione dei pannelli: «Procederemo anche con la sostituzione di tutte le lampade all’interno delle tre scuole - ha precisato il sindaco -. Una parte di questo lavoro era già stato portato avanti nelle palestre e ora si procederà con il resto degli edifici».

