Comunità più sostenibili, biblioteche brianzole nel progetto “Biblio for future” Le biblioteche di Agrate, Bellusco, Burago, Caponago Carnate, Lesmo, Sulbiate e Usmate il 23 ottobre proporranno il lancio, con la partecipazione di tutti i cittadini, del “Decalogo della Sostenibilità”

“Biblio for Future”, questo è il titolo del progetto che vede coinvolte più di 30 biblioteche del Sistema CuBi che si vogliono impegnare a fare la propria parte nello sviluppo di azioni concrete per migliorare la sostenibilità delle comunità, a partire dal quotidiano di ciascuno.

Per questa iniziativa si impegneranno le biblioteche di Agrate, Bellusco, Burago, Caponago Carnate, Lesmo, Sulbiate e Usmate che il prossimo 23 ottobre proporranno il lancio, con la partecipazione di tutti i cittadini, del “Decalogo della Sostenibilità” che impegna le amministrazioni locali a migliorare concretamente, nel corso di un anno, almeno due dei 10 punti previsti in relazione agli spazi e alla vita della propria biblioteca.

«Invitiamo perciò tutti i cittadini a partecipare attivamente, per condividere le scelte con le proprie amministrazioni, e lo faremo insieme, divertendoci, con tante sorprese. Scopri nel portale CUBI Cose da Fare (cubi.cosedafare.net) quali sono le biblioteche che hanno aderito e le iniziative che verranno proposte.» hanno fatto sapere gli organizzatori.

Le biblioteche di Biblio for Future hanno aderito al progetto “#RR-Riduci, Riutilizza!”, finanziato da Fondazione Cariplo in risposta al bando Plastic Challenge-sfida alle plastiche monouso, che vede Alboran Cooperativa Sociale in qualità di capofila e i Comuni di Paullo e di Zelo Buon Persico in qualità di partner; il ruolo delle biblioteche, oltre a impegnarsi direttamente nelle azioni del decalogo, è anche quello di promuovere le conoscenze scientifiche attraverso conferenze e incontri con autori che si occupano delle questioni ambientali sotto molti punti di vista.

