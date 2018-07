Problemi per gli utenti 3 dalla mattina del 10 luglio (Foto by Sandro Menegazzo)

Comunicazioni: disagi in tutta Italia per gli utenti 3 e Wind per un problema sulla rete Un problema sulla “rete dati” ha bloccato martedì 10 luglio le comunicazioni di 3 Italia: il gestore ha comunicato, e confermato, ai suoi utenti il guasto che ha creato disagi in tutta Italia. Segnalati problemi anche per Wind.

“Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio”. È il messaggio con cui 3 Italia nella mattina di martedì 10 luglio ha comunicato, e confermato, ai suoi utenti il guasto che ha zittito l’operatore in tutta Italia. Numerose le segnalazioni di utenti con impossibilità a navigare né a telefonare con disagi anche per le attività lavorative. Alcuni hanno segnalato problemi fin dalle prime ore della giornata. Problemi anche per Wind.

“Stiamo lavorando per ripristinare il servizio il prima possibile. Seguiranno aggiornamenti”, informa il gestore.

