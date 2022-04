Comunicato della redazione

La redazione del Cittadino e del cittadinomb.it a fronte del licenziamento, ufficializzato nel pomeriggio di giovedì 31 marzo, di tre colleghi redattori proclama una giornata di sciopero per venerdì 1 aprile 2022. L’aggiornamento del sito internet da parte della redazione riprenderà nella giornata di sabato 2 aprile. Nonostante l’invito a ritirare l’ipotesi dei licenziamenti e a proseguire la trattativa sindacale per arrivare a una soluzione meno traumatica, l’editore ha proceduto con il taglio del personale motivato da questioni di bilancio. Una decisione che, oltre alle conseguenze per i colleghi e le loro famiglie, ai quali esprimiamo solidarietà, preoccupa per il futuro della testata.

