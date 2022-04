Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Comunicato della redazione de Il Cittadino

La redazione del Cittadino ha appreso con sconcerto ed estrema preoccupazione la decisione dell’editore di procedere al licenziamento di 3 giornalisti per questioni di bilancio economico. Un fatto del tutto inatteso e, a nostro parere, incomprensibile e che mina seriamente il futuro di una testata con 122 anni di storia. L’editore ha acquisito Il Cittadino a dicembre 2020 dando l’impressione di voler investire. Impressione, quest’ultima, supportata anche dal progetto di nuovo sito Internet destinato a partire nei prossimi giorni.

La redazione respinge con forza la scelta del taglio d’organico e chiede alla azienda di ritirare i licenziamenti. Al tavolo sindacale ha proposto soluzioni alternative non traumatiche che avrebbero garantito l’accompagnamento alla pensione di almeno due colleghi, per superare le difficoltà che così improvvisamente hanno investito la società, ma la proprietà è stata inamovibile. Per questo motivo la Redazione de Il Cittadino proclama lo stato di agitazione e affida al Fiduciario sindacale la gestione di un pacchetto di tre giorni di sciopero.

