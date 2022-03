Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

SOVICO: il sindaco Barbara Magni (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Comune di Sovico: sostegno bollette con Isee massimo di 11.662 euro A fronte dei rincari del costo di luce e gas l’ente pubblico ha deciso di supportare i nuclei familiari più fragili: richieste ai Servizi sociali.

A fronte del consistente rincaro del costo di luce e gas che sta gravando soprattutto sui nuclei familiari più fragili, già gravemente compromessi dalla crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria, il Comune di Sovico supporta nel pagamento di bollette di gas e luce.

Rivolgendosi all’ufficio Servizi sciali è infatti possibile richiedere, se dotati dei requisiti necessari, di un eventuale contributo economico a supporto del pagamento delle utenze domestiche. Requisiti per la richiesta: essere residenti nel Comune di Sovico ed in possesso di un Isee in corso di validità pari o inferiore a 11.662 euro. La concessione del contributo è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato con il servizio sociale, finalizzato al recupero dell’autonomia individuale e/o familiare.

Per richiedere informazioni e/o per fissare un appuntamento con un’assistente sociale è possibile telefonare al numero 039.9082115 il martedì dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 14.

