Comune di Bellusco e Gruppo Volontari: organizzato un servizio di trasporto per andare a vaccinarsi È organizzato per chi non ha familiari o conoscenti automuniti o mezzi propri per recarsi alla sede vaccinale. Per richiedere il servizio è possibile contattare l’assistente sociale. Previsto un contributo economico libero per il Gruppo Volontari.

Un servizio trasporti a supporto di chi deve recarsi a fare il vaccino e non ha mezzi per farlo. È quello istituito dall’ufficio servizi sociali del Comune di Bellusco e dal Gruppo Volontari per i cittadini che necessitano di essere accompagnati per la vaccinazione Covid-19 e non hanno familiari o conoscenti automuniti o mezzi propri per recarsi alla sede vaccinale. Per richiedere il servizio è possibile contattare l’assistente sociale al numero 376.0373503 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.

Il servizio di accompagnamento prevede un contributo economico libero per l’associazione Gruppo Volontari Bellusco. Il servizio cercherà di rispondere a tutti coloro che ne faranno richiesta, nei limiti delle risorse disponibili.

