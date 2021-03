Compri le uova pasquali degli Alpini e doni un sorriso agli studenti del Mozambico Iniziativa promossa dalle sezioni provinciali di Monza e Brianza delle penne nere: il cui ricavato sarà devoluto al Centro professionale Don Bosco di Maputo. Ogni uovo avrà un gadget/sorpresa originale ed identificativo.

“Dona un Sorriso”. È l’iniziativa promossa per la Pasqua dagli Alpini a livello provinciale. Grazie all’acquisto di un uovo di cioccolato, infatti, si sosterrà la raccolta di fondi destinati ad iniziative solidali. Le sezioni provinciali di Monza e Brianza, a cominciare dalla stessa di Monza, come da tradizione ormai consolidata propongono l’iniziativa “Dona un Sorriso” con la vendita di uova pasquali il cui ricavato sarà devoluto per sostenere i “missionari nostri amici”.

Nel concreto, l’aiuto sarà rivolto al Centro professionale Don Bosco di Maputo, in Mozambico. «Negli anni passati sono stati donati a suor Anna in Mozambico contributi per la realizzazione di una scuola e l’acquisto dell’arredamento necessario: nel 2021 vorremmo continuare a sostenere questa attività - spiegano dalla sezione di Monza - le uova saranno, come negli anni passati, di cioccolato al latte e al fondente e, quest’anno, oltre all’etichetta che spiega l’obiettivo dell’iniziativa, ogni uovo sarà corredato da un gadget/sorpresa originale ed identificativo della nostra sezione, promotrice dell’iniziativa». Prenotazioni direttamente presso le sezioni.

