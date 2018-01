Commemorazione di Valaperta senza il comandante della polizia locale di Biassono Alla fine il comandante della Polizia locale di Biassono ha rinunciato a partecipare alla cerimonia di commemorazione dell’eccidio di Valaperta. L’Anpi nei giorni scorsi gli aveva chiesto una riflessione dopo le polemiche per la sua foto in divisa nazista.

Alla fine il posto di Giorgio Piacentini è rimasto vuoto. Il comandante della Polizia locale di Biassono, che è tornato in carica a inizio 2018 dopo un anno da agente semplice per aver pubblicato su Facebook una foto in divisa nazista, ha rinunciato a partecipare alla cerimonia di commemorazione dell’eccidio di Valaperta. Lui aveva manifestato l’intenzione di presentarsi in veste ufficiale, l’Anpi nei giorni scorsi gli aveva chiesto una riflessione. A convincerlo le parole del suo sindaco Luciano Casiraghi.

La cerimonia del 3 gennaio ricorda la fucilazione nel 1945 di quattro giovani partigiani a opera delle Brigate Nere di Missaglia: gli arcoresi Natale Beretta e Gabriele Colombo, Mario Villa di Biassono, Nazzaro Vitali di Bellano.

“Come ogni anno la commemorazione dei martiri di Valaperta è stata molto partecipata. Un lungo corteo ha raggiunto il cippo che ricorda i quattro giovani fucilati dai fascisti il 3 gennaio 1945”, ha scritto l’Anpi Monza.



