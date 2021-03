Come farsi un Picasso in casa (soprattutto se si è bambini) Si chiama SuonArte il progetto online degli Amici dei musei di Monza e Brianza per avvicinare i bambini all’arte divertendosi e sperimentando. Si parte con Pablo Picasso (che si può creare in casa).

Sei video per scoprire l’arte, sperimentare e divertirsi: è la nuova proposta digitale degli Amici dei musei di Monza e Brianza che, con la Fondazione di comunità MB, ha prodotto una serie di divertissement per i bambini (ma che vanno benissimo anche per gli adulti).

“Pubblicandoli proprio adesso, in piena didattica a distanza, possono essere uno strumento lieve per far compagnia ai bambini a casa o agli insegnanti desiderosi di una mediazione filmata per raccontare l’arte del Novecento” ha scritto Elisabetta Cagnolaro, che ha partecipato alla realizzazione del progetto intitolato “SuonArte” e che ha debuttato con Pablo Picasso. Un po’ di storia e la possibilità di farsi il proprio Picasso sul tavolo del salotto.

